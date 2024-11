Este 27 de noviembre es FERIADO y día no laborable en una zona del Perú: ¿Por qué motivo?

26/11/2024 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡Atención! Este miércoles 27 de noviembre, los peruanos de una zona del país podrán disfrutar de un feriado y día no laborable a la vez. Esto se debe a una particular celebración dentro del calendario festivo, cuya fecha, hasta el momento, no era muy conocida en el Perú. Descubre en la siguiente nota por qué motivo fue declarada y quiénes podrán disfrutar de un merecido descanso.

Feriado y día no laborable este 27 de noviembre

De acuerdo a la Ordenanza Regional 130-2007,publicada en el diario oficial El Peruano, la región de Pasco celebra, desde junio de 2015, un feriado no laborable en esta fecha. La declaratoria pasqueña buscar conmemorar el aniversario de su fundación política, misma que ocurrió en 1944. En tal sentido, este año festejará sus 70 años de creación.

Por ello, la norma exhorta a los trabajadores de las gerencias regionales y direcciones regionales sectoriales a formar parte de las celebraciones sin impedimento alguno. Esto debido a que, según la normativa, la participación en los eventos cívicos por el aniversario del departamento es de carácter 'obligatorio'.

No obstante, la medida se aplica en exclusividad para los trabajadores del sector público, quienes, debido a sus labores en compromiso con el Gobierno, podrán tomarse un día para festejar esta efeméride regional. Así que ya sabe, ciudadano de Pasco, si usted es trabajador del referido sector, disfrutará de un día para descansar este 27 de noviembre del 2024.

Ordenanza Regional de Pasco que establece feriado no laborable este 27 de noviembre.

¿Se viene un feriado largo?

Perú es uno de los países que cuenta con una gran variedad de feriados y días no laborables dentro de su calendario. Por tal motivo, la población se mantiene expectante respecto a cuándo serán las próximas fechas en cuestión. Para suerte de muchos, los peruanos podrán disfrutar de un merecido descanso, durante varios días consecutivos.

Por decisión del Gobierno, el próximo viernes 6 de diciembre será un día no laborable para el sector público. A esto se suman dos feriados seguidos, cuyas fechas comprenden el domingo 8 y lunes 9 del siguiente mes. En el primer caso, se rinde culto religioso a la Inmaculada Concepción, mientras que el día siguiente se conmemora la Batalla de Ayacucho.

Por ello, muchos consideran que, agregando el sábado 7 de diciembre, los peruanos gozarán de un 'feriado largo'. No obstante, esto dependerá de muchos factores, entre ellos el centro de labores donde se desempeñen.

Información de próximos días no laborables y feriados. (Fuente: Gobierno del Perú)

De esta manera, este miércoles 27 de noviembre será un feriado no laborable para la región Pasco, en donde sus trabajadores del sector público podrán disfrutar de un merecido descanso.