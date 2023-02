"500 mil estudiantes abandonaron la escuela en Lima Metropolitana" durante el 2021 y 2022, revela experto

27/02/2023 / Exitosa Noticias / Actualidad

En entrevista con Exitosa, el experto en temas educativos, Paul Neira, reveló este lunes que 500 mil estudiantes abandonaron la escuela en Lima Metropolitana, durante el periodo 2021 - 2022, ello como consecuencia de la pandemia por la COVID-19.

"El tema de la pandemia ha sido un factor muy importante, que explica gran parte del comportamiento de la deserción. Las cifras que tenemos al año 2022, solo parra Lima; que es donde ha habido un reporte real y firme de deserción, cosa que no tenemos para todo el país; Lima Metropolitana reportó que, entre el año 2021 y el año 2022, [...] 500 mil estudiantes abandonaron la escuela", declaró en nuestro medio.

Durante el diálogo con Manuel Rosas para el programa 'Exitosa Perú', el especialista resaltó que esta "es una cifra alarmante" y señaló que "ahí se mide efectivamente el shock que tuvo la pandemia de la COVID sobre el nivel de matrícula de los estudiantes".

Además, Paul Neira resaltó que en Lima Metropolitana se están lanzando medidas para recuperar a los estudiantes que abandonaron los colegios. Sin embargo, advirtió que un gran problema es no conocerse las cifras exactas de este fenómeno en todo el país.

"Ya Lima Metropolitana está lanzando una serie de medidas de política educativa y de acción para recuperar los estudiantes, pero no conocemos las cifras reales de este fenómeno de la deserción en el Perú en total, en todo el territorio del país", precisó.

Tipos de deserción

Según explicó el especialista, existen dos tipos de deserción, una de ellas es la que implica que el estudiante se matricula, pero luego "abandona el colegio durante el periodo escolar".

"El otro tipo de deserción, que es el más duro, es aquel que implica que un estudiante estuvo matriculado durante el año 2022, atendió, y al año 2023 no se matricula. Esa es una deserción interanual. La más difícil es esta de aquí, la que afecta más, porque significa que es un abandono permanente del colegio", agregó.

Principales causas

De igual manera, informó que se han estudiado los factores en torno a la deserción escolar; entre ellos, se determinó que las principales causas de esta problemática son: embarazo adolescente, trabajo y "la desconexión de la formación de educación secundaria en los estudiantes".

Finalmente, el experto Neira manifestó que no se están viendo grandes esfuerzos, por parte del Estado, para brindarle una solución a este tema y evitar que las cifras continúen en aumento.

"No estamos viendo tampoco un esfuerzo ordenado, sistemático, constante, de política educativa para atender el tema de la deserción escolar. No hay una política clara, no hay presupuesto claro, no hay acciones claras, ni un proceso comunicacional que ayude efectivamente a que los estudiantes entiendan las consecuencias de abandono de la escuela", expresó.

Mira la entrevista completa