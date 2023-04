¡Exclusivo! Filtran chats de la esposa del gobernador de Arequipa ordenando contratar a personal

¡Nuevo destape! Filtraron chats donde se evidencia que Luz Marina Zeballos Patrón, esposa del gobernador de Arequipa, ordena que los gerentes regionales contraten a sus conocidos como personal.

En declaraciones exclusivas para Exitosa, el exgerente de Logística del Gobierno Regional de Arequipa, Slender Andía, reveló que la mujer hace "lo que le da la gana" y denunció que hay un presunto direccionamiento en ciertas contrataciones de servicios y adquisiciones.

El conductor de Exitosa en Arequipa, Christian García, precisó que el exfuncionario reveló que hay un supuesto direccionamiento en las referidas contrataciones, por montos menores a 8 UIT's, donde habría participado Luz Marina Zeballos.

Agregado a ello, el mencionado exgerente de Logística indicó que reciben constantes hostigamientos por parte de la esposa del gobernador Rohel Sánchez Sánchez.

De igual manera resaltó que, en el área al que pertenecía, todos los trabajadores fueron colocados en sus cargos por órdenes de la mencionada mujer.

"No nos grita, sino que tiene un grupo ahí de personas que se dedican a calumniar, a tergiversar información [...] ellos no tienen responsabilidad de nada, no firman, no son técnicos, no son nada; sin embargo, siempre están hostigando, están poniéndote a la gente. Por ejemplo, en Logística, todo el personal es gente que ha puesto la señora", detalló para Exitosa.