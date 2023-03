Grika Asayag: Dina Boluarte declaró cerca de 3 horas a Fiscalía como testigo por supuestas contrataciones irregulares

27/03/2023 / Exitosa Noticias / Política

Dina Boluarte declaró en calidad de testigo ante la Fiscalía cerca de tres horas este lunes por las supuestas contrataciones irregulares a empresas vinculadas Grika Asayag, exasesora de su despacho. Así lo informó la Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República a tempranas horas de la mañana.

La declaración de la mandataria tuvo lugar tras ser citada inicialmente para el jueves 23 de marzo, pero fuera finalmente postergada por solicitud de exvicepresidenta de Pedro Castillo.

¿A qué cargos debía responder la presidenta?

La presidenta acudió a las instalaciones de la Fiscalía desde las 09:00 a.m. hasta pasadas las 11:30 a.m. para responder a las licitaciones reveladas por el diario El Comercio entre su exasesora con algunos ministerios. Y es que según a la información recogida por dicho medio, Grika Asayag, amiga y ex mano derecho de Dina Boluarte, habría articulado la contratación de dos empresas conectadas a ella misma con el Estado. También habría realizado el mismo procedimiento para obtener contratos para su hija.

De hecho, Total Force S.A.C. y Florence Nightingale, ambas entidades constituidas por Grika Asayag, entregaron sus servicios por más de 100 mil nuevos soles a órganos del Ministerio de Trabajo y al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo entre noviembre del 2021 y agosto del 2022.

Incluso, la empresa constituida por Grika Asayag, Total Force S.A.C., cuenta con un contrato con una sola entidad pública: Empresa de Seguridad, Vigilancia y Control S.A.C. (Esvicsac). Esta última institución pertenece a Essalud y ,por ende, forma parte del Ministerio de Trabajo.

Grika Sayag fue suspendida de su cargo

Poco tiempo después de que se revelaran los vínculos de Grika Sayag y ciertos sectores ministeriales, la amiga de Dina Boluarte dejó su cargo como asesora de la mandataria. No obstante, no fue alejada de su posición por dichos señalamientos, sino porque se diera a conocer que falsificó certificados para obtener su puesto en el Estado.

Según la información publicada, la exasesora presidencial presento tres certificaciones falsas para ser parte del despacho presidencial de Boluarte. Incluso, las personas aparecían en el documento como firmantes negaron haber suscrito dichos certificados.

De esta manera, la ciudadanía del Perú estuvo a la expectativa de cuál será la decisión tras las palabras de Dina Boluarte ante la Fiscalía para llegar a conocer la verdad de los señalamientos en su contra sobre las contrataciones obtenidas para su asesora y ex mano de derecha, Grika Asaya, cuya hija y dos empresas trabajarían órganos ministeriales.