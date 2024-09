Exjefa del Inpe critica megaoperativo de requisas en penales del Mininter: "Un acto simbólico"

En diálogo con Exitosa, la exjefa del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe), Rosa Mávila, cuestionó el megaoperativo de requisas en penales planteada por el Ministerio del Interior como medida por el aumento de extorsiones desde el interior de las cárceles.

En conversación con Exitosa, la especialista indicó que se debe realizar una requisa en un solo pabellón, ya que si se hace en todo el centro penitenciario, los internos se avisan de esta medida y ocultan drogas, chips de celular, armas, etc.

"La requisa no se avisa, eso es elemental, porque sino no hay requisa. Cuando se avisa la requisa los internos pasan a otro lugar lo que quieren ocultar, por ejemplo, drogas, chips de celular, armas (...) Por eso, la requisa se hace en un solo pabellón, no se hace en todo el penal. Cuando están requisando en el pabellón uno, los internos empiezan a gritar: 'agua'. Esto es un mensaje donde el interno de un pabellón le está diciendo al otro se viene una requisa", mencionó.