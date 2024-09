Chorrillos: Realizan operativo a visitantes del penal Anexo de Mujeres ante casos de extorsión

La Policía Nacional del Perú (PNP) viene realizando un operativo de control de identidad contra los visitantes de las reclusas en el penal Anexo de Chorrillos. Ello como una medida para contrarrestar el aumento de casos de extorsión y sicariato.

En declaraciones a la prensa, el jefe de la Región Policial Lima, Gral. PNP Enrique Felipe Monrroy, destacó el megaoperativo que realizaron en los 68 establecimientos penitenciarios del país y precisó que encontraron dispositivos ilegales dentro de ellos.

Asimismo, el general PNP indicó que no está contemplado el toque de queda en los distritos declarados en emergencia y aseguró que ya han establecido la participación de las Fuerzas Armadas.

"Si no está contemplado en la resolución de declaratoria de estado de emergencia no va a haber porque no podemos irnos más allá de la ley. Hay que recordar que, la Policía cumple y hace cumplir la ley. Lo que no está estipulado simplemente seguirá la ciudadanía con su desarrollo normal (...) Ya hemos establecido su participación (de las Fuerzas Armadas). Desde el día de hoy en la tarde estamos haciendo los patrullajes en las rutas donde se ha establecido como vulnerables", agregó.