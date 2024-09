Madre de policía asesinado por delincuentes denuncia indiferencia de autoridades PNP: "Su caso estaba archivado"

En Piura, la madre del policía Óscar Cornejo Alfaro, quien hace 11 meses fue asesinado tras frustrar un asalto, denunció falta de interés en investigar el asesinato de su hijo. En ese sentido, se mostró preocupada de que los asesinos puedan salir en libertad después de un próximo juicio oral.

En entrevista con Exitosa, la madre del efectivo relató que unos delincuentes intentaron asaltar un camión, no obstante, no pudieron robar la mercancía, debido a que su hijo intervino. Posteriormente, uno de los malhechores le disparó como venganza hasta quitarle la vida.

Asimismo, la familiar de la víctima criticó a la Policía Nacional del Perú (PNP) por dejar en el olvido el caso de su hijo y contó que, cuando viajó a Piura, se enteró que el caso había sido archivado.

"Me duele la indiferencia de la Policía. Lamentablemente, yo soy la que estoy atrás de todo. Como verás, yo soy la madre la que está sufriendo (...) El caso de mi hijo en marzo estaba archivado. Cuando yo viaje a Piura me enteré que lo habían archivado. Estaban en un cajón guardado sus documentos de mi hijo y cuando yo he ido a reclamar, me entero que nadie sabía nada de los documentos. Siendo hermanos de armas que estaban allí en Piura, no tuvieron no este consideración de su fallecimiento y dejaron todo ahí empolvándose", agregó.