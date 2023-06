"Fiesta QR" en La Molina: Alcalde Diego Uceda anuncia que se infiltrarán en eventos "para poder informar"

En entrevista con Exitosa, el alcalde de La Molina, Diego Uceda, se pronunció sobre la "Fiesta QR" que se realizó en su distrito, donde fueron agredidos unos jóvenes, y anunció que se infiltrarán en este tipo de eventos "para poder informar".

De acuerdo al burgomaestre, el área de fiscalización del distrito visitó la vivienda donde se realizó la fiesta e informó que se impuso una multa con un monto considerable y que ha sido clausurada.

"La casa donde ha sido esta fiesta fue visitada a primera hora por el área de fiscalización, se le ha impuesto una multa bastante fuerte y ha sido clausurada. Nosotros venimos fiscalizando, lo que pasa es que no tienen permisos y con este sistema QR sorprenden a todo el mundo", declaró.

Asimismo, Uceda indicó que las personas que realicen evento públicos deben solicitar un permiso a la Municipalidad de La Molina, sin embargo, manifestó que en este caso el evento era privado, por lo cual, no era necesario que se acerquen a la entidad municipal.

"Mi equipo de fiscalización está rondando por todo el distrito y hasta las 2 de la mañana. Cada persona que hace una fiesta pública tiene que pedir permiso a la municipalidad. Esta fiesta no pidió permiso, ya que era una fiesta privada. En las fiestas privadas no se pide permiso, lo que se registra es que no exceda los sonidos, añadió.