Fiestas Patrias: Prestamype, Fintech N°1 del Perú, ofrece préstamos de S/50 mil sin tantos requisitos

29/07/2024 / Exitosa Noticias / Actualidad

Las Fiestas Patrias son un momento especial para todos los peruanos, un tiempo para reflexionar sobre nuestra identidad y celebrar los logros del país. En esta ocasión, Prestamype, la Fintech de préstamos más grande del Perú, quiere acompañarte en tus proyectos y sueños, ofreciéndote préstamos desde S/ 15 mil hasta S/ 600 mil. Si estás buscando una oportunidad para expandir tu negocio, realizar mejoras en tu hogar o pagar deudas, ¡esta es tu oportunidad!

Beneficios de los préstamos de Prestamype

Desembolsos altos y rápidos

Prestamype ofrece préstamos desde S/ 15 mil hasta S/ 600 mil, adaptándose a tus necesidades financieras. Además, podrás recibir el desembolso en un promedio de 15 días hábiles, permitiéndote actuar rápidamente y aprovechar las oportunidades.

Tasas de interés competitivas

Disfruta de una tasa de interés mensual competitiva desde 1.19%, lo que te permite manejar tus finanzas de manera más eficiente y económica.

Plazos de pago flexibles

Elige plazos de pago que se ajusten a tu capacidad, desde 1 hasta 6 años, con la posibilidad de renovar tu préstamo en el futuro previa evaluación. Además, podrás elegir cómo amortizar el capital durante el periodo del préstamo, con cronogramas hechos a tu medida.

Evaluación de riesgo flexible

En Prestamype, entendemos que no todos tienen un historial crediticio impecable. Por eso, nuestra evaluación de riesgo es flexible y no te descarta por estar en Infocorp o no tener historial crediticio.

Experiencia y trayectoria

Prestamype es una marca de P2P Finance Consulting SAC, una empresa inscrita en el Registro de Empresas de Préstamos (RES. SBS 05939-2019).

Es la Fintech peruana más grande del Perú con más de 7 años de experiencia y desde el 2017 ha desembolsado más de S/ 700 millones en financiamiento y, de esta manera, ha apoyado a más de 3000 peruanos.

¿Quieres conocer más sobre los beneficios del préstamo de Prestamype? Entonces, ingresa AQUÍ.

Requisitos para calificar al préstamo de Prestamype

Para acceder a un préstamo con Prestamype, solo necesitas cumplir con los siguientes requisitos:

Inmueble en garantía : Contar con un inmueble como casa, departamento, local o terreno.

: Contar con un inmueble como casa, departamento, local o terreno. Inscripción en SUNARP : El inmueble debe estar inscrito en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP).

: El inmueble debe estar inscrito en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP). Cobertura : El inmueble debe estar ubicado en la zona metropolitana de Lima, Callao, Arequipa, Trujillo, Huancayo, Piura, Chiclayo o Chimbote.

: El inmueble debe estar ubicado en la zona metropolitana de Lima, Callao, Arequipa, Trujillo, Huancayo, Piura, Chiclayo o Chimbote. Sin problemas legales: El inmueble debe estar libre de problemas legales como multas, gravámenes o afectaciones en la Municipalidad o los Registros Públicos.

Descubre si pre-calificas hoy mismo

En estas Fiestas Patrias, da un paso adelante hacia tus metas y descubre si pre-calificas a un préstamo con Prestamype en menos de 2 minutos.

Prestamype está aquí para apoyarte en tus proyectos y celebrar juntos el crecimiento y desarrollo de nuestro querido Perú. ¡Felices Fiestas Patrias!