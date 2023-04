Fiscal Patricia Benavides no hizo maestría y doctorado en Universidad Alas Peruanas, asegura rector

El rector de la Universidad Alas Peruanas (UAP), Alejandro Cruzata Martínez, aseguró que la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, no hizo su maestría y doctorado en la casa de estudios que dirige, sino que estos fueron realizados en la Universidad San Martín de Porres (USMP).

Durante una conferencia de prensa, Cruzata Martínez explicó que la titular de la Fiscalía de la Nación sí fue parte del alumnado en la UAP entre el 2008 y 2009. Sin embargo, indicó que dichos programas académicos los llevó a cabo en la USMP; uno de ellos en los años 1994 y 1995, y el otro en 2001 y 2002.

"Estamos hablando de una exestudiante nuestra, no de una fiscal, sino de la estudiante Patricia Benavides, que sí estuvo en nuestra universidad en la década del 2008 exactamente y 2009. Pero, esta exestudiante, hizo su maestría no en la Universidad Alas Peruanas e hizo su doctorado no en la Universidad Alas Peruanas", precisó.