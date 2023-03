Patricia Benavides: Jurados respaldan validez de la tesis de la fiscal de la Nación, pese a que al inicio negaron esta versión

El raudo ascenso de la fiscal de la Nación, Patria Benavides, genera gran suspicacia entre diversas personalidades. La referida pasó de bachiller a doctora en menos de dos años. En ese sentido, el Dr. Guillermo Quiroz, jurado de su sustentación en maestría de derecho penal, mencionó recientemente "no haber estampado su firma" para la aprobación de su proyecto académico.

En un reportaje de ATV, se percibió el seguimiento periodístico a los tres jurados de la maestría de Patricia Benavides. En primer lugar, el doctor Guillermo Quiroz puntualizó que nunca participó en el ascenso académico de la referida como señalan los documentos presentados por Benavides.

"No, no, no, yo no he sido su jurado. No he sido jurado", declaró desde su domicilio.