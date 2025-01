"Fiscalía politiza la investigación": Ministro de Salud señala que no notó la ausencia de presidenta Boluarte

El ministro de Salud, César Vásquez, defendió públicamente a la presidenta de la República, Dina Boluarte, sobre las acusaciones que la señalan como presunta autora de los delitos de omisión de funciones y abandono de cargo. El funcionario mencionó que, muy por el contrario a la opinión pública, jamás percibió la ausencia de la mandataria.

Asimismo, el titular del Ministerio de Salud (Minsa) cuestionó la labor del Ministerio Público, señalando que diversos fiscales pretenden politizar las investigaciones contra la jefa de Estado, en vez de centrarse en la búsqueda de la verdad. Sobre ese punto, señaló que "muy pocos pedidos fiscales terminan en sentencia del Poder Judicial".

"Yo he declarado a la Fiscalía y lo he dicho siempre: jamás he notado una ausencia de poder. Nunca noté que la presidenta dejara de ejercer sus funciones. Muy por el contrario, siempre hemos estado evaluados de cerca, telefónica y personalmente. Ella (Boluarte) nos cita permanentemente para evaluar nuestros indicadores", declaró ante la prensa.