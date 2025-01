"Les he dicho que me pongan 0": Dina Boluarte tras aumento de 1% de popularidad en encuestas

Durante la reunión para la Gestión de Inversiones para el Desarrollo Territorial - Agenda 2025, la presidenta de la República, Dina Boluarte, se refirió a las encuestas que la ponen entre las más bajas cifras. La dignataria indicó haber solicitado que la califiquen con un cero, para que así los impulsen a trabajar más.

En su discurso, la jefa de Estado enfatizó en que, pese a las críticas en contra de su gobierno, está demostrado en que han venido avanzando con mejoras a la economía y que ese es un punto innegable, inclusive para aquellos que señalan que "no trabaja". La mandataria enfatizó en que seguirán trabajando para los beneficios del Perú.