Dina Boluarte se exime de responsabilidad por errores del gobierno de Pedro Castillo: "El presidente no me escuchaba"

La presidenta de la República, Dina Boluarte, es nuevamente noticia nacional. En un evento en la provincia de Morropón, la mandataria aseguró que los errores cometidos durante la gestión de Pedro Castillo, de quien fue vicepresidenta, no fueron su responsabilidad. ¿La razón? El exjefe de Estado "no escuchaba lo que le decía".

La mandataria asistió al departamento de Piura para dar inicio a la construcción del puente Carrasquillo, ubicado en el distrito de Morropón. En su discurso inaugural, la presidenta Boluarte no dudó en criticar fuertemente a Castillo, acusándolo de "no retener en la cabeza" lo que le aconsejaba. En tal sentido, buscó eximir su responsabilidad durante dicho periodo.

"Hemos recibido un país quebrado producto de la pandemia, producto de un año y cinco meses de inacción. Me dirán que yo fui parte de ese gobierno. Efectivamente, estaba en calidad de vicepresidenta y como ministra de Estado. Pero, ¿qué hago si el presidente no escucha cuando se le habla? (...) No era mi responsabilidad", indicó.