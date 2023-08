Gran Mercado Mayorista de Lima: Comerciantes acatan paro por segundo día consecutivo

Los comerciantes del Gran Mercado Mayorista de Lima (GMML) acatan el paro denominado "Brazos Caídos" por segundo día consecutivo. Tras no llegar a un acuerdo con la Empresa Municipal de Mercados S.A. (EMMSA), los trabajadores se mantienen firmes en su rechazo al incremento de la tarifa a vehículos.

El centro de abastos del distrito de Santa Anita amaneció con la mayoría de puestos cerrados y presencia de la Policía Nacional del Perú en los exteriores.

Los vendedores del mercado mayorista mostraron su rechazo a las declaraciones realizadas por la gerenta de EMMSA, Rosa Ebentreich, este último jueves. Y es que la representante de la empresa municipal aseguró que paralización de actividades es "como una cortina de humo para especular los precios en las amas de casa".

El presidente de la Asociación de Comerciantes Mayoristas del Giro de Ajos, Andrés Palomino, calificó como un "insulto" las declaraciones de Ebentreich.

Según explico, las acusaciones de la gerente de EMMSA son ilógicas debido a que los productos con los que pretenderían "especular precios" son perecibles.

"Es un insulto a todos los comerciantes las declaraciones de la gerenta porque lo que ha hecho es ofender. No somos políticos, es algo ilógico. No tiene razón lo que la señora ha dicho. (...) Eso no puede suceder porque todo producto es perecible. ¿Qué razón habría para especular precios? Ninguna razón, ninguna lógica", declaró para nuestro medio.