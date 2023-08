Paro en GMML: Comerciantes piden auditoría a EMMSA tras elevar tarifa a vehículos

En entrevista con Exitosa, la representante de los comerciantes del Gran Mercado Mayorista de Lima, Ana María Cabrera Godoy, señaló que comerciantes piden auditoría a EMMSA tras elevar tarifa a vehículos, esto en el marco del paro que los comerciantes vienen acatando desde hoy.

Durante el programa "Informamos y opinamos", Ana María Cabrera, hizo un pedido al Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), que realice una auditoria debido a las diferencias en los precios de las balanzas que maneja EMMSA, en comparación con una balanza privada.

Por otro lado, Soledad Sevilla, otra de las comerciantes, descartó que la gerente de EMMSA, Rosa Ebentrich, haya extendido una mesa de diálogo con los representantes de cada giro de alimentos del GMML.

"Yo no sé con qué grupo de comerciantes se estaba reuniendo. Nosotros estamos acá, como representantes acreditados de nuestras bases, no somos los del grupo minúsculo que menciona la gerenta, creo que se estaban reuniendo con ellos, con ese grupo minúsculo. Nosotros hemos mandado documentos solicitando una un diálogo, hemos mandado una carta notarial y hasta ahora no tenemos respuesta", señaló.