"Hace un mes no me comunico con él": Madre denuncia desaparición de su hijo en Argentina

En conversación con Kathyusca Torres Aybar en el programa 'Exitosa te Escucha' , la señora Olinda Ynca - Ludueña aseguró que su hijo se encuentra desparecido en Argentina y no ha podido contactarlo hace casi un mes.

La madre del ciudadano peruano que residía en Argentina confirmó que no se ha logrado comunicar con él tras un largo periodo. En palabras de la denunciante, ella mantenía contacto con el desaparecido e incluso le anunció que volvería por las fiestas de Navidad y por el cumpleaños de su hijo.

Según lo expuesto por la señora, el ciudadano peruano se dirigiría a Rosario para tramitar un permiso que le permita viajar de manera económica. Sin embargo, tenía el problema de que su DNI y pasaporte se encontraban vencidos.

Identificado como Richard Gustavo Espinoza Ynca con 46 años se pudo conocer a través de su progenitora que estaba con la expectativa de regresar, pero debía primero solucionar el problema de los documentos vencidos.

"Mi hijo, hace un mes y 20 días no me comunico con el como lo hacíamos, por celular. Hace 4 años se fue. Actualmente tiene 46 años y cumplirá 47 este 2025. Él fue con una empresa Ecuatoriana, se fueron peruanos, colombianos y ecuatorianos allá en Santa Fe. Ahí estuvo esta empresa, pero por el Covid fracasó y se tuvo que regresar. Mi hijo se quedó y después por su cuenta se fueron. De esa fecha ha venido sola una vez a vernos a nosotros y a sus hijos, y luego ya no ha vuelto a regresar", compartió.