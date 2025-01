Caso José Jerí: Comisión de Ética no evaluó denuncia de presunto abuso sexual por falta de quórum

La Comisión de Ética Parlamentaria del Congreso tuvo que suspenderse por la inasistencia de sus integrantes. Este jueves 23 de enero, el grupo de trabajo tenía programado evaluar el caso del congresista José Jerí, señalado como sospechoso en una denuncia por presunta violación sexual.

Sin embargo, la sesión extraordinaria fue suspendida debido a la falta de quórum, ya que únicamente seis legisladores registraron su asistencia de los siete requeridos para iniciar la reunión.

En la agenda oficial de la sesión también figuraba un pedido para reconsiderar la propuesta de sanción de 120 días contra Raúl Doroteo, además de la solicitud hecha por el propio Jerí Oré para que su caso sea investigado por la comisión. La reunión estaba programada para las 10 a.m., pero, al verificarse la asistencia, se constató la ausencia de varios integrantes clave.

El presidente de la Comisión de Ética, Álex Paredes, informó que tres congresistas habían solicitado licencia: María Taipe (Perú Libre), Kira Alcarraz (Podemos Perú) y Cruz Zeta (Fuerza Popular). A pesar de varias llamadas y esfuerzos por alcanzar el quórum, otros miembros tampoco se presentaron.

Entre los seis legisladores presentes estuvieron Álex Paredes (Bloque Magisterial), Elvis Vergara (Acción Popular), Diego Bazán, Esdras Medina (Renovación Popular), Jorge Marticorena (APP) y Margot Palacios (No agrupada).

Sin embargo, la ausencia de congresistas como Rosangella Barbarán, Héctor Ventura, Auristela Obando (Fuerza Popular), Kelly Portalatino (Perú Libre) y Nelcy Heidinger (APP) impidió que se lograra el quórum necesario.

Según la relatora de la sesión, Heidinger intentó conectarse de manera virtual, pero enfrentó problemas técnicos y no logró registrar su asistencia en los tres llamados realizados. Paredes decidió suspender la sesión tras confirmar que no se cumplían las condiciones para proceder.

José Jerí ha sido señalado como uno de los dos presuntos involucrados en una denuncia de violación sexual presentada por una mujer que asegura haber sido atacada cuando estaba inconsciente tras asistir a una reunión con el congresista y otros conocidos el pasado 29 de diciembre de 2024.

El legislador ha negado categóricamente los hechos en una conferencia de prensa, asegurando que las pruebas biológicas y las declaraciones de los testigos confirmarán su inocencia.

"Yo no he sido la persona que ha cometido ese acto. Los elementos que se presenten demostrarán que mi persona no tiene responsabilidad en este caso", afirmó Jerí.