Incendios forestales: Asciende a 15 el número de fallecidos por los siniestros al interior del país

El Ministerio de Salud informó que el número de fallecidos producto de los incendios forestales ha ascendido a 15 personas, cifra registrada entre el 11 de julio y el 15 de septiembre.

A través de su cuenta de X, el Minsa informó que, desde que se reportaron estos eventos, se ha desplegado personal de salud y ambulancias a las zonas afectadas a fin de brindar la atención oportuna, así como ordenado el monitoreo constante de la situación en cada una de las regiones.

De acuerdo a cifras del Centro de Operaciones de Emergencias (COE Salud), se reporta 114 personas con daños a la salud, de las cuales 6 fueron hospitalizadas, 128 fueron dadas de alta luego de recibir atención médica y 15 víctimas mortales.

Por su parte, la Dirección General de Gestión del Riesgo de Desastres (Digerd) habría movilizados 65 profesionales de la salud, 59 brigadistas de intervención inicial, 22 técnicos especialistas y 25 ambulancias a las zonas más afectadas.

Asimismo, se indicó que se ha intensificado los espacios de Monitoreo de Emergencias y Desastres de las

Direcciones y Gerencias Regionales de Salud en todo el país, especialmente en las regiones: Lambayeque, Ancash, Junín, Amazonas, Cusco, Cajamarca, Apurímac, Huancavelica, La Libertad, Arequipa, Ayacucho y Pasco.

Por su parte, el premier Gustavo Adrianzén ha señalado que aún "no hay motivos graves" para declarar en emergencia las regiones afectadas por los incendios forestales.

El premier brindó un mensaje a las comunidades que piden al gobierno de Dina Boluarte poder declarar estado de emergencia seis regiones con el objetivo de permitir una mejor respuesta para combatir los siniestros registrados en las últimas semanas.