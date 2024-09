Gobierno de Dina Boluarte aún no declarará emergencia por incendios forestales: "No tenemos razones"

El Perú atraviesa una crítica situación debido a la ola de incendios forestales que arrasaron hectáreas de campos de cultivos y cobrado la vida de personas. Sin embargo, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, sostuvo que "no hay motivos graves ni tan críticas" para declarar en emergencia las regiones afectadas.

"No tenemos razones tan críticas que justifiquen una declaratoria de emergencia. No descarto la posibilidad, pero de momento no se está evaluando", expresó el premier ante la prensa.