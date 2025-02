Influencer 'Curwen' denuncia ser víctima de amenazas de bomba: "Sé que la Policía no hará nada"

Víctor Caballero, conocido en las redes sociales como 'Curwen', hizo una denuncia pública recientemente. El influencer y periodista expuso ante sus seguidores la amenaza que recibió hace poco, en donde un sujeto inescrupuloso aseguró que colocaría un artefacto explosivo en su casa. Esta circunstancia surge en medio de momentos complicados para él y su familia.

A través de su cuenta oficial en X (antes Twitter), Caballero compartió una captura de WhatsApp, en donde el número +51 936 774 065 le envío un mensaje intimidante, advirtiéndole sobre el acto que podría atentar contra su vida. "Hola señor Víctor. Mañana en su casa bombita. Cuidado", se lee en el chat compartido por el creador de contenidos.

Frente a esta situación, 'Curwen' rechazó la amenaza recibida, y dejó un contundente mensaje al respecto. En la descripción de su publicación, mencionó a la cuenta oficial de la Policía Nacional del Perú (PNP), asegurando que es consciente de la poca inacción que tendría la institución respecto a su caso.

"Hago de público conocimiento que he recibido esta amenaza por WhatsApp. Sé que la Policía no hará nada, pero igual dejo constancia", manifestó el influencer. Además, en conversación con La República, Víctor dejó en claro que no realizaría una denuncia formal ante la PNP, debido a que lo considera una "pérdida de tiempo".

Hago de público conocimiento que he recibido esta amenaza por whatsapp. Sé que la @PoliciaPeru no hará nad, pero igual dejo constancia. pic.twitter.com/hDFSyw6B3Q

Hace algunas semanas, 'Curwen' había advertido posibles ataques nada menos que por parte de Rafael López Aliaga. Según Víctor Caballero, el alcalde de Lima habría mostrado una actitud amenazante en contra suya, luego de publicar un video en donde exhortó al influencer Speed no colabore con él.

"El alcalde Rafael López Aliaga me llama 'ch*******a de Vizcarra' en un tiktok publicado en su cuenta oficial. Los insultos los tomo de quien viene; pero, si algo me pasa, si me disparan en la puerta de mi casa, lo responsabilizo directamente. Es el cuarto video que me dedica"