'Curwen' advierte ataque por parte de López Aliaga: "Si algo me pasa, lo responsabilizo directamente"

Luego de que Rafael López Aliaga (RLA) publicó un video en donde lo criticó duramente, Víctor Caballero, conocido en las redes sociales como 'Curwen', no se quedó callado, y respondió contundentemente. El influencer advirtió sobre un posible ataque por parte del alcalde de Lima, a quien señaló como "responsable" si algo malo le ocurriese en el futuro.

A través de su cuenta en X (antes Twitter), Caballero se refirió al clip en donde el burgomaestre limeño lo acusa de ser un "CPP del Lagarto" y se favorecer a grupos políticos en específico, como el Partido Morado. Según 'Curwen', los señalamientos por parte de RLA vienen siendo constantes, por lo que, ante tal circunstancia, teme que algo pueda ocurrir con su integridad.

"El alcalde Rafael López Aliaga me llama "ch*******a de Vizcarra" en un tiktok publicado en su cuenta oficial. Los insultos los tomo de quien viene; pero, si algo me pasa, si me disparan en la puerta de mi casa, lo responsabilizo directamente. Es el cuarto video que me dedica", escribió en una publicación, adjuntado una captura del perfil de RLA en la referida plataforma china.