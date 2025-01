Isabel Cajo: Municipalidad de Magdalena ratifica que trabajadora del Congreso no fue víctima de robo

La Municipalidad de Magdalena del Mar, encabezada por el alcalde Francis Allison, reiteró su posición respecto al presunto robo que habría sufrido Isabel Cajo, investigada en el caso de la presunta red de prostitución en el Congreso. Contrariamente a lo mencionado por el abogado de Jorge Torres Saravia, la municipalidad señaló que no existió robo alguno.

Mediante un comunicado publicado en sus redes sociales, la comuna de Lima Oeste reafirmó su postura inicial respecto al robo denunciado por la funcionaria del Parlamento, Isabel Cajo. Como se recuerda, la trabajadora del despacho de Edwin Martínez denunció la supuesta sustracción de su iPhone ante la Policía Nacional.

" Ratificamos la información que dimos a conocer : NO hubo ningún robo en el día, hora y lugar señalado por la Srta. Isabel Cajo, en su denuncia policial. (...) Tras verificar detalladamente las imágenes, se evidencia que NO EXISTIÓ incidente alguno contra ella ni contra ninguna persona en la fecha señalada", enfatizaron en el comunicado.

Asimismo, sostuvieron que la información, copia de videos y demás requerimientos , serán entregados a las autoridades correspondientes con el fin de corroborar la información proporcionada por el municipio limeño.

El defensor legal de Jorge Torres Saravia, Juan Peña, detalló que la joven Isabel Cajo no es la persona que aparece en las cámaras de seguridad de la Municipalidad de Magdalena. En diálogo con Karina Novoa, para Informamos y Opinamos, el jurista se mostró en desacuerdo con la afirmación de la autoridad edil respecto a su negativa del robo a la joven.

"Después de todas las investigaciones que se han dado, te das cuenta que no es ella (...) Entre las 8:10 p.m. y 8:15 p.m. hay cinco minutos que tiene el video. Lo que puedo señalar es que la Municipalidad de Magdalena pudo haber sido más diligente y señalar que en esa hora y lugar, no se registra un robo (...) No se puede decir que Isabel no ha sido víctima de robo", señaló.