Keiko Fujimori se pronuncia tras operación por tumor y su recuperación: "Me siento renovada"

Hace algunas semanas, Keiko Fujimori sorprendió a todos al confesar que sería sometida a una operación por un temor que tenía, y ahora después de la cirugía ha salido a hablar sobre su recuperación en sus redes sociales, pues dijo que se siente renovada emocional y físicamente.

La excongresista usó su cuenta Instagram para publicar un video donde empezó diciendo que se siente mejor, y a la vez reflexionando que fue duro golpe en su vida.

"Hola a todos, ya me siento mejor, casi a un 100%, me siento renovada física y emocionalmente. Fue un duro golpe pero ya pasó, así que no hay excusa para descuidarse", dijo la lidereza del partido naranja.