Kenji Fujimori se lanza como influencer con nuevo PODCAST: "Tampoco, tampoco"

De forma sorpresiva, Kenji Fujimori reapareció en las redes sociales. Tras el fallecimiento de su padre, Alberto Fujimori, el excongresista se había alejado temporalmente del ojo público. No obstante, este sábado 14 de diciembre, retornó a su plataforma en X (antes Twitter), con la finalidad de anunciar un nuevo proyecto: abrirá un podcast en donde contará "su verdad".

El menor de los Fujimori publicó un video en su cuenta oficial, donde reveló parte de su novedoso formato. De acuerdo con Kenji, , desde el lunes 16 de diciembre iniciará su faceta como influencer, dado a que estrenará su nuevo podcast. Por ello, animó a todos sus seguidores a estar atentos, puesto a que "algo grande" se avecina.

"¿Qué tal chicos?, ¿Cómo están? Ya no hay nada que me detenga. Este lunes, abriré mi corazón con todos ustedes, a las 8 de la noche. Bendiciones", mencionó, luciendo un curioso polo con la frase "Believe in heroes" (Cree en los héroes).