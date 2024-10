Keiko Fujimori recuerda a Alberto Fujimori a un mes de su fallecimiento: "Extrañamos tus enseñanzas"

El pasado miércoles, 11 de septiembre, dejó de existir, Alberto Fujimori dejó de existir a causa del cáncer de lengua que padecía desde hacía ya algún tiempo. Es así que, a un mes exacto de su fallecimiento, su hija, Keiko Fujimori, lo recordó con una conmovedora fotografía.

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, utilizó su cuenta oficial de X, antes Twitter, para compartir una publicación en la que recuerda con bastante emotividad a su fallecido padre, Alberto Fujimori.

Según precisó en dicho post, aunque hayan pasado 30 días exactos desde su partida, cada vez lo siente más presente en su corazón, no sin dejar de mencionar que extraña sus palabras, enseñanzas y los momentos cotidianos en familia que, dicho sea de paso, consideró "valiosos".

Enseguida, agradeció a Dios por todos los momentos que tanto ella como sus hijas pudieron vivir junto al expresidente, reiterando una vez más que aunque ya no este físicamente, su amor y ejemplo, las acompañará siempre.

"Agradecemos a Dios cada instante que nos regaló contigo, en las buenas y en las malas. Aunque ya no estés físicamente, tu amor y tu ejemplo nos acompañarán siempre. ¡Un beso hasta el cielo, Pa'!", agrega.

Días después del fallecimiento de Alberto Fujimori, su hijo menor, Kenji, compartió una publicación en la que asegura que el expresidente es "un ángel protector".

"Cuando un hijo pierde a su padre en este mundo, significa que ahora cuenta con un ángel protector que siempre lo cuidará. Es imposible no estar triste por tu ausencia. Tus recuerdos siempre me harán sonreír... como me aguantabas todas pa!", escribió en su descripción.