La Libertad: Reportan nuevo caso de influenza aviar en Chepén

En entrevista con Exitosa, el vocero de la Asociación de Productores de Huevo del Perú (Aprohperu), Alex Jerí, confirmó el último lunes un nuevo caso de influenza aviar en la provincia de Chepén, región La Libertad.

Durante el diálogo con Nicolás Lúcar, el representante de Aprohperu señaló que este es un escenario que le preocupa debido a que las autoridades no han brindado ningún tipo de respuesta ni han planteado una estrategia para atender esta situación.

"Esta es una de las cosas que nos preocupa. Sigue avanzando el problema y no hay una solución a la vista. Nosotros nos hemos cansado de pedir a Senasa para hacer un trabajo conjunto y vacunar todos", declaró para nuestro medio.

Jerí manifestó que, a pesar de los esfuerzos por parte de los productores y las solicitudes reiteradas al Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) para llevar a cabo una vacunación masiva, el problema continúa avanzando sin una solución a la vista.

En esa línea, resaltó la necesidad de una acción inmediata para proteger tanto la industria avícola como la salud pública. Uno de los principales puntos de preocupación señalados por Jerí es el reuso de casilleros, que podría estar contribuyendo a la propagación del virus.

Además, se ha resaltado el estrés calórico en las aves debido a las condiciones climáticas, lo que debilita sus defensas y las hace más susceptibles a la enfermedad.

Los productores insisten en la importancia de la vacunación masiva como medida preventiva, aunque señalan que el reglamento de Senasa presenta algunos impedimentos.

Por ello, en representación de Aprohperu, Jerí pidió una intervención urgente por parte de las autoridades para abordar la situación de manera efectiva y proteger la principal proteína de la dieta peruana: el huevo y el pollo.

"Ahora en marzo, está avanzando el problema y ya no sabemos que puerta tocar porque no entendemos porque los técnicos no han dado la ordena para vacunar (a las aves) de un vez", mencionó.