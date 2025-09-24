"La Policía de Perú es corrupta": Periodista paraguayo señala que personal de la PNP alertó a 'El Monstruo'

24/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

En una entrevista con Exitosa, el periodista paraguayo Iván Leguizamón lanzó una grave acusación contra la Policía Nacional del Perú en el marco de la captura de Erick Moreno Hernández, alias 'El Monstruo', un delincuente peruano buscado internacionalmente.

Según la información que se maneja en Paraguay, existe la sospecha de que agentes peruanos habrían alertado al criminal sobre los operativos para detenerlo, frustrando así varias acciones coordinadas entre autoridades paraguayas y peruanas.

"El Monstruo" ya había sido detectado en Paraguay

Leguizamón explicó que Moreno Hernández se encontraba en Paraguay desde hace varios meses, pues mantenía una relación con una mujer de ese país que actualmente está embarazada.

El periodista detalló que, según la información compartida por autoridades peruanas, el delincuente enviaba dinero de sus crímenes a su pareja, lo que permitió ubicarlo en territorio guaraní.

En junio de este año, se realizaron varios operativos en distintas ciudades de Paraguay, pero el fugitivo logró escapar momentos antes de los allanamientos, lo que despertó sospechas sobre posibles filtraciones.

Incluso, en abril, dos policías peruanos fueron demorados en Paraguay cuando realizaban labores de inteligencia en las afueras de Asunción, aunque finalmente regresaron a su país.

Para Leguizamón, la presencia de 'El Monstruo' en Paraguay no sorprendió a las autoridades locales, pues ya existían indicios claros de su paradero. Lo que sí genera preocupación es la forma en que el delincuente evadió los intentos previos de captura.

La captura fue mérito exclusivo de Paraguay

El comunicador resaltó que la reciente detención de Erick Moreno fue posible gracias a un trabajo de inteligencia exclusivamente paraguayo.

La operación se desarrolló en la ciudad de San Lorenzo, a 20 kilómetros de Asunción, donde el delincuente vivía en una casa alquilada junto a una nueva pareja paraguaya.

La intervención fue ejecutada por agentes de investigaciones de una zona fronteriza con Brasil, y no por policías de Asunción, lo que, según Leguizamón, refuerza la idea de que el procedimiento se manejó con la mayor discreción posible.

Sin embargo, la captura se adelantó de manera inesperada. El motivo: movimientos sospechosos en la vivienda del prófugo que se produjeron justo después de que Paraguay solicitara información documental a las autoridades peruanas.

Esto encendió las alarmas en la policía guaraní, que decidió intervenir de inmediato antes de que "El Monstruo" volviera a escapar.

Sospechas sobre filtraciones desde Lima

Leguizamón fue categórico al señalar que las señales de alerta no provinieron de los policías peruanos que estuvieron en Paraguay, sino desde Lima.

Según dijo, cuando Paraguay pidió documentación oficial, "coincidentemente, el delincuente empezó a moverse para cambiar de escondite", lo que hace sospechar que alguien desde la capital peruana lo alertó en tiempo real.

'El Monstruo'

"Lo que se infiere aquí es que alguien de la Policía de Perú estaba en su nómina", sostuvo el periodista en diálogo con nuestro medio.

La afirmación del periodista paraguayo, Iván Leguizamón —"La Policía de Perú es corrupta"— resume el nivel de desconfianza generado por estas presuntas filtraciones, que no solo habrían puesto en riesgo la captura, sino también la seguridad de los propios agentes que trabajaban en Paraguay.