Línea 1 Metro de Lima: Empresa concesionaria aumentaría precio del pasaje por primera vez desde 2011

24/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

La saturación por falta de trenes con los que cuenta la Línea 1 del Metro de Lima es un problema que ha causado la saturación del servicio en horas punta. Por tal motivo, Tren Urbano de Lima S.A., comunicó la necesidad de aumentar el precio del pasaje, algo que no se había hecho en los 14 años que viene operando.

Linea 2 también es otro factor

De acuerdo a la concesionaria, cuando la etapa 1B de la Línea 2 entre en funcionamiento (para antes de 2028, según estimaciones del ministro de Economía, Raúl Pérez-Reyes), la situación empeorará. El panorama no mejora por la falta de trenes y el retraso de una adenda del MTC por 2.700 millones de soles para un plan de ampliación.

"Para poder financiar este proyecto de manera masiva y que el Estado cofinancie solo US$ 56 millones sí o sí tiene que haber un aumento tarifario. Nosotros hemos hecho diversas propuestas a los ministerios. Pasar de S/ 1.50 a S/ 3 no es descabellado porque todavía estaríamos por debajo del Metropolitano", señaló José Zárate, gerente general.

Sin embargo, precisó que antes de que esto sea efectivo, tendrá que ser revisado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. El escenario más viable para la cabeza de Tren Urbano de Lima, es que el aumento sea de S/. 2 y que el Estado financie el resto.

"Nosotros no definimos la tarifa, la definen ellos. El ministerio va a decir finalmente cuál va a ser, si se siente cómodo con S/ 3 o va a ir de a pocos o va a ir de frente a S/ 2. No lo sabemos porque será parte de la evaluación que está haciendo el equipo también con Proinversión hasta el fin de año", precisó.

MEF de acuerdo con el aumento

Zarate indicó que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) se ha mostrado a favor de que la tarifa de la Línea 1 aumente, debido a que este no ha sufrido cambios desde que entró en funcionamiento hace 14 años. Agregó que otras instituciones como Ositran o la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), le han dado el visto bueno al aumento.

En consecuencia, el precio del pasaje de la Línea 1 del Metro de Lima aumentará, así lo asegura el gerente de la concesionaria. Esto se dará por la alta demanda del servicio y la falta de trenes para cumplir con el mismo. El precio podría aumentar en S/. 0.50 o 1.50.