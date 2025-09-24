Tragedia en Ate: Hombre fue envuelto en llamas y queda grave tras explosión de balón de gas

24/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

En la cuadra 3 de la avenida Urubamba, en el distrito de Ate Vitarte,un hombre salió expulsado envuelto en llamas hacía la vía pública luego de un fuerte estallido de un balón de gas. El hecho se registró en las instalaciones de una licorería y brostería.

Balón de gas explosiona y deja grave a hombre

El siniestro se registró durante la madrugada al promediar las 2 y 17 de la mañana mientras que la víctima, dueña del negocio, se encontraba cerrando el local. Cuando de pronto, de acuerdo a las impactantes imágenes la fuerte deflagración ocasionó que el hombre sea derribado hasta la verma central. La zona del accidente es comercial, pero los negocios ya se encontraban cerrados, menos la licorería.

Tras ello, el herido logra ponerse de pie, pero empieza a tambalearse y perdió por unos segundos el conocimiento. Alertados por el fuerte estruendo los primeros vecinos salieron de sus hogares alarmados por lo suscitado.

En tal sentido, el propietario del establecimiento fue alcanzado por las llamas de la explosión. Ante el fatal accidente, los residentes de la zona lo auxiliaron y posteriormente fue derivado a un hospital cercano en el que los médicos diagnosticaron que el hombre presentó quemaduras de segundo grado, así lo indicó un familiar.

Local queda reducido a cenizas tras incendio

La explosión del balón de gas desencadenó un incendio que consumió totalmente el local, el cual quedó reducido a cenizas. Este emprendimiento había sido construido por varios años por el propietario.

Al respecto, afortunadamente no hubo más víctimas porque durante el accidente en el lugar ya no habían clientes. Pero, al percatarse de la expansión del fuego, vecinos de casas aledañas salieron corriendo a fin de ponerse a buen recaudo.

Cabe resaltar que, hasta el lugar de los hechos se apersonaron tres unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios quienes lograron controlar el fuego. Además, efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) de la comisaría de Salamanca acordonaron el lugar.

Los agentes de la PNP iniciaron las diligencias correspondientes para esclarecer este fatal accidente y conocer las causas, pese a que trascendió que se habría originado por un corto circuito.

En síntesis, un grave accidente se suscitó en la avenida Urubamba, en el distrito de Ate, en el que el propietario de una licorería y brostería fue expulsado hacía la vía pública producto de una fuerte explosión de balón de gas que desencadenó en un posterior siniestro. Debido a ello tuvo quemaduras de segundo grado.