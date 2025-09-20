Cronograma de pagos ONP para octubre 2025: Conoce AQUÍ las fechas oficiales para los pensionistas

20/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Oficina de Normalización Previsional (ONP) iniciará el pago de pensiones correspondientes al mes de octubre a más de 769 mil beneficiarios en todo el país. Conoce aquí todos los detalles y el cronograma establecido para que los pensionistas puedan acceder a su dinero.

Pago de ONP para pensionistas

El cronograma oficial de pagos para los pensionistas del Decreto Ley N.º 19990 correspondiente al mes de octubre de 2025 se realizarán de manera escalonada, según la letra inicial del apellido paterno del beneficiario.

Los pensionistas podrán acceder a su dinero mediante agencias bancarias, cajeros automáticos o agentes bancarios cercanos a sus domicilios, garantizando comodidad y seguridad en el proceso. En ese marco, se detalla la fecha en que se realizará el desembolso para ayudar a proteger económicamente a los adultos mayores, personas con discapacidad y viudas o herederos legales de los asegurados, afianzando así su bienestar y calidad de vida.

Régimen del Decreto Ley N.º 19990

El abono erá en cuenta bancaria (Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y Banbif) y se realizará desde este 7 de octubre, de acuerdo con el siguiente cronograma:

Martes 7 de octubre: apellidos de la A a la C .

. Jueves 9 de octubre: apellidos de la D a la L .

. Viernes 10 de octubre: apellidos de la M a la Q .

. Lunes 13 de octubre: apellidos de la R a la Z .

. Convenios internacionales: 15 de octubre

15 de octubre Pago a domicilio: del 15 al 24 de octubre. Incluye pensionistas Ley N° 27803

Pagos para otros regímenes previsionales

La ONP también publicó las fechas correspondientes a otros grupos de pensionistas:

Decreto Ley N° 18846

Depósito en cuenta bancaria: 14 de octubre.

Pago a domicilio: del 17 al 24 de octubre.

Decreto Ley N° 20530 y pensiones por encargo

Abono en cuenta bancaria: 14 de octubre.

Pago a domicilio: del 17 al 24 de octubre.

Ley N° 30003 - Pensionistas pesqueros

Abono en cuenta bancaria: 14 de octubre.

Pago a domicilio: del 17 al 24 de octubre.

Ley N° 26790 - Pensionistas del seguro complementario de trabajo de riesgo

Depósito en cuenta bancaria: 14 de octubre (Banco de la Nación, cobertura supletoria, fondo minero y reaseguro, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y Banbif) .

. Pago a domicilio: del 17 al 24 de octubre.

Se aconseja a todos los pensionistas mantenerse informado en el portal oficial de la ONP y recordar que pueden descargar sus constancias de pago de forma rápida y gratuita en onpvirtual.pe usando su clave virtual.

Es así como se reveló el cronograma de pagos de la ONP correspondiente a octubre de 2025. Conoce las fechas asignadas para que los pensionistas puedan acceder a su dinero.