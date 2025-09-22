¡La Tinka encuentra ganador! Afortunado se lleva más de 40 millones del pozo millonario

22/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El domingo 21 de septiembre se realizó un nuevo sorteo de La Tinka y un afortunado ciudadano, que compró su boleto por la web, se llevó el pozo millonario de S/45.805.280. En esta nota te contamos cuál fue la jugada ganadora, cómo se entregó el último premio histórico y qué pasa con los impuestos.

Pozo millonario de La Tinka ya tiene dueño

El domingo 21 de septiembre se realizó uno de los sorteos más esperados del año en La Tinka, el juego de lotería más popular del Perú. En esta ocasión, el pozo millonario logró romper todos los récords y alcanzó los S/45.805.280, una cifra histórica que finalmente encontró dueño.

De acuerdo con la información oficial, el ganador adquirió su boleto a través de la página web de La Tinka, el mismo día del sorteo, sin imaginar que esa jugada lo convertiría en millonario.

Las bolillas que salieron ese domingo fueron: 02, 20, 28, 32, 44 y 46, una combinación que selló la suerte del nuevo millonario peruano. Eso sí, en esta edición no hubo ganador de la boliyapa. Por lo tanto, el próximo sorteo de Intralot tendrá un pozo acumulado de 5 millones de soles.

La historia del último ganador

La historia de La Tinka está llena de momentos memorables, pero uno de los más recordados ocurrió a finales de 2024. El 31 de diciembre de ese año, mientras todos celebraban la llegada del Año Nuevo, un joven del Cercado de Lima se convirtió en millonario tras acertar los seis números ganadores.

Ese jugador había comprado su cartilla en Barrios Altos y, según contó, llevaba más de 20 años participando fielmente en los sorteos. La combinación ganadora de esa noche estuvo formada por los números 9, 22, 24, 33, 36 y 46, lo que le permitió llevarse a casa S/21.021.223.

Lo curioso fue que el joven recién se enteró de su premio el 2 de enero, cuando revisó la página oficial de resultados. Con el tiempo, declaró que planeaba asegurar el futuro de su familia, abrir un negocio propio, donar una parte a causas sociales y cumplir su sueño de viajar a Italia junto a su esposa.

¿Qué pasa con los impuestos?

Una de las dudas más comunes entre los jugadores de La Tinka es qué sucede cuando alguien gana un premio millonario. Según la empresa Intralot y el Servicio de Administración Tributaria de Lima (SAT), este tipo de sorteos no está sujeto al pago de Impuesto a la Renta ni IGV.

Sin embargo, sí existe un impuesto municipal equivalente al 10% del monto total ganado. Por ejemplo, si un jugador obtiene un millón de soles, se le descuenta automáticamente S/100.000, recibiendo finalmente S/900.000. Este procedimiento también se aplica a los premios mayores, como el que acaba de reventar el pozo histórico.

Un solo boleto fue suficiente para llevarse el pozo millonario de La Tinka, que alcanzó los más de 40 millones de soles. El ganador, que adquirió su ticket en línea, acertó los seis números de la jugada histórica y se convirtió en protagonista de una de las noticias más comentadas del país.