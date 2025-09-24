Incendian combi informal en Cercado de Lima: Cubría ruta Lima - Callao y se sospecha de extorsión

24/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un nuevo ataque contra transportistas del sector informal se registró durante horas de la madrugada en al cuadra 32 de la avenida Enrique Meiggs, en Cercado de Lima.

Incendian combi por aparente extorsión

El vehículo afectado cubría la ruta entre Lima y Callao, además, el ataque afectó la fachada de un edificio de cuatro pisos en la zona. El hecho aún es investigado por la Policía Nacional del Perú, pues se presume que sería de un caso de extorsión vinculado a organizaciones criminales.

Las imágenes de la zonas muestra a los bomberos combatiendo el fuego que terminó consumiendo el vehículo. Tal como se ve en los videos a los que accedió Exitosa, la unidad no podrá ser rehabilitada para el servicios debido a que resultó totalmente calcinada. Los daños cubrieron la fachada del inmueble donde estaba estacionada de hollín y humo negro.

La policía maneja la hipótesis de que el atentado habría sido producido por un grupo conocido como 'Tito de Cercado', responsable de una serie de ataques contra conductores de la ruta de Lima-Callao.

Tres combis de la ruta han sido incendiadas

Uno de los conductores parte de la Asociación de Transportistas Informales, informó a Exitosa que los ataques a los medios de transporte que cubren dicha ruta son constantes. Con este último atentado ya serían tres combis incendiadas y otras dos fueron atacadas a disparos hace semanas atrás.

"Habían baleado una combi y también incendiaron otras dos. A dos compañeros le incendiaron las combis y a los seis meses balearon una combi con pasajeros y todo, y un chico tuvo que dejar la combi parada. Después, habrá sido hace 15 o 20 días que balearon otra combi, felizmente no pasó a mayores", contó.

Como resultado, los pasajes en estas unidades incrementaron 50 céntimos, ello debido a que los conductores deben pagar un cupo de 5 soles diarios a las mafias. Lamentablemente, a ello se suman nuevas bandas criminales que buscan sumarse a las extorsiones contra los transportistas.

"Hay gente que paga y deja de pagar, ahí está el problema. Acá en Mirones hay una nueva banda que también cobra cupos. (...) Yo a veces trabajo con mis hijos, a veces trabajo con mi señora y los expongo a un balazo. (...) Acá uno se sustenta día a día y el Gobierno no hace nada por nosotros", explicó.

Pese a lo sucedido las combis que cubren la ruta Lima - Callao continúan brindando el servicio, pues de esta manera mantienen a sus familias. Sin embargo, el miedo a ser atacados es constante, por ello optan por pagar los cupos para evitar los atentados.