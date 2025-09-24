Cayó 'El Monstruo': Líder de la banda criminal 'Los Injertos del Cono Norte' fue capturado en Paraguay

24/09/2025 / Exitosa Noticias / Policial

Este miércoles 24 de setiembre la policía de Paraguay capturó al delincuente Erick Moreno Hernández, alias 'El Monstruo', líder de la banda criminal 'Los Injertos del Cono Norte'. Esta organización delictiva sembró el terror por sus actos relacionados a la extorsión y al secuestro, en la parte norte de la capital.

Con un operativo internacional

La detención de Moreno Hernández se dio en la ciudad paraguaya de San Lorenzo, logró gracias a un trabajo policial conjunto, que contó con el liderazgo de la División de Crimen Organizado de la Dirincri, y efectivos locales. Con esto, se detuvo al principal cabecilla de una de las organizaciones criminales más peligrosas que operaban en Lima Norte.

"¡Alias "El Monstruo" es capturado en Paraguay! Agentes de un grupo especial contra el crimen organizado, lograron la captura de Erick Moreno Hernández, principal cabecilla de organizaciones criminales dedicadas a la extorsión y sicariato", manifiesta el comunicado de la PNP en X.

#ÚltimoMinuto| ¡Alias "El Monstruo" es capturado en Paraguay! 🚨

Agentes de un grupo especial contra el crimen organizado, lograron la captura de Erick Moreno Hernández, principal cabecilla de organizaciones criminales dedicadas a la extorsión y sicariato. pic.twitter.com/zIPP4osCAC — Policía Nacional del Perú (@PoliciaPeru) September 25, 2025

El coronel PNP, Manuel Cruz, de la División de Crimen Organizado, fue el encargado de dar el anuncio sobre la captura de esta ranqueado criminal. En la foto difundida, se aprecia al 'Monstruo' con el cabello largo, enmarrocado y con el cabello largo.

En desarrollo...