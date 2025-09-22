Jubilados de la ONP tienen aumento en su pensión a partir de esta edad: Beneficio se otorga sin trámites

22/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Si eres jubilado de la Oficina de Normalización Previsional (ONP), podría haber un aumento en tu pensión que se activará automáticamente al cumplir cierta edad. No necesitas hacer ningún trámite para recibir este beneficio. Conoce en esta todos los detalles, de acuerdo con el Decreto Legislativo N.º 19990.

¿A qué edad aumenta tu pensión ONP?

La ONP es una entidad fundamental porque administra el Sistema Nacional de Pensiones del Perú (SNP). Su función principal es garantizar que los trabajadores que aportan al sistema público puedan acceder a una pensión justa y oportuna al momento de su jubilación.

Busca extender la cobertura del sistema previsional, implementando estrategias y facilidades para que un mayor número de personas puedan acceder a una pensión. En ese marco, tal como establece el Decreto Legislativo N.º 19990, se entrega la Bonificación por edad avanzada (BEA) y aplica para todos los adultos mayores que aportaron a la ONP.

Según se detalla, la BEA se otorga a los jubilados que hayan cumplido 80 años. Por ejemplo, si recibiste una pensión mensual de S/600, al cumplir esa edad, comenzarás a percibir S/750. Recuerda que este beneficio está disponible tanto para quienes han aportado al sistema durante 20 años o más, como para aquellos que han aportado al sistema durante 20 años o más, como para aquellos que reciben una pensión proporcional, es decir, quienes contribuyeron entre 10 y menos de 20 años al SNP.

Bonificación por Edad Avanzada (BEA)

Según la ONP, la bonificación se otorga de manera automática a todos los jubilados de 80 años. Este equivale al 25% de la pensión habitual que recibes en la fecha en que cumples dicha edad.

Sin embargo, existen situaciones en que puede llegar a no ser abonada, por lo cual, se recomienda dirigirte al Centro de Atención Virtual del organismo a fin de gestionar la solicitud de entrega oportunamente.

Asimismo, también tienes la línea telefónica gratuita (01 634 2222) que funciona en todo el territorio nacional y permite realizar consultas y reclamos relacionados con la pensión y sus bonificaciones.

Cronograma de pagos ONP para octubre

Además de los beneficios económicos, la ONP ha establecido un cronograma detallado para el pago de pensiones del Decreto Ley N.º 19990 correspondiente a octubre de 2025.

El abono será en cuenta bancaria (Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y Banbif) y se realizará desde este 7 de octubre, de acuerdo con el siguiente cronograma:

Martes 7 de octubre: apellidos de la A a la C .

. Jueves 9 de octubre: apellidos de la D a la L .

. Viernes 10 de octubre: apellidos de la M a la Q .

. Lunes 13 de octubre: apellidos de la R a la Z .

. Convenios internacionales: 15 de octubre

15 de octubre Pago a domicilio: del 15 al 24 de octubre. Incluye pensionistas Ley N° 27803.

El aumento automático en la pensión de los jubilados de la ONP representa un paso importante hacia una mayor protección y bienestar para los adultos mayores en el Perú. Este beneficio se activa a partir de los 80 años de edad y sin necesidad de realizar trámites.