Piura: Joven fue declarada muerta en hospital de Sullana, pese a que aún seguía viva según su familia

Un fatal hecho se suscitó en Piura, luego que una joven fue declarada muerta en el Hospital Apoyo II de Sullana y posteriormente derivada a la morgue, sin embargo, de acuerdo a su familia aún mantenía signos vitales.

Joven presentaba signos vitales

El pasado viernes 19 de septiembre, Lucero Flores, de 18 años, ingresó al Hospital Apoyo II de Sullana, al promediar las 7 y 30 de la noche, por un cuadro de deshidratación y dolor estomacal. Posteriormente, una hora después la doctora de turno declaró que ya no se encontraba con vida.

No obstante, sus familiares incluso rogaron a la médica para que la vuelvan a atender debido a que fue devuelta de la morgue porque aún se encontraba con signos vitales. Por ello, la familia decidió trasladarla a la clínica Santa Rosa, donde los médicos confirmaron que llegó con vida.

Lamentablemente, Lucero Flores falleció durante la mañana del sábado 20 de septiembre, alrededor de las 11:30 a. m., casi diez horas después de que en el hospital certificara su supuesto deceso.

El testimonio del padre

Los parientes de la joven sostuvieron que el personal médico habría insistido en retirarle el oxígeno y darla por muerta. Su padre reveló los momentos de desesperación que vivió dentro del nosocomio.

"Yo a mi hija la traje por emergencia, ella estaba deshidratada quería que me la desestabilicen entonces fue recibido por un doctor. Desde que ingresamos al hospital fue una pesadilla porque la atención no fue la que yo esperaba (...) este hospital no tenía ni cama, me hicieron poner a mi hija en una silla de ruedas, ", manifestó a Buenos Días Perú.

Además, el progenitor reveló que su hija llegó con signos vitales, pero hubo fallidos intentos al ponerle una vía y que tras ello su estado se complicó. "Entró hablando conmigo papá no me dejes morir, cuando después mi hija ya no pudo hablar, cerró sus ojos", sostuvo entre lágrimas.

Familiares responsabilizan a doctora

En tal sentido, los parientes indican como responsable del fallecimiento a la doctora Katia Farfán Valdés por haber retirado el oxígeno y firmado el acta de defunción de Lucero. "Buscamos justicia. Mi hija pudo salvarse si recibía la atención adecuada", sostuvo el padre.

Por su parte, el Hospital de Apoyo II de Sullana emitió un comunicado en el que se pronuncian por presunta negligencia médica.

