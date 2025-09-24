Susana Villarán cerró contrato de Rutas de Lima con Barata a puertas cerradas, señala exregidor

24/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, el exregidor de la Municipalidad de Lima, José Villena, recordó que el contrato de Rutas de Lima fue firmado "a puertas cerradas" por parte de Susana Villarán y el exdirector ejecutivo de Odebrecht en Perú, Jorge Barata.

El contrato Rutas de Lima

En primer lugar, Jorge Villena, se pronunció sobre el contrato Rutas de Lima revelando que "había firmas de contrato de por medio" y calificó de "vergonzoso" dicho acto en el que participó la exalcaldesa de Lima y el ejecutivo de Odebrecht.

" El contrato de Rutas de Lima se firma entre gallos y media noche a puertas cerradas en la Municipalidad de Lima con Jorge Barata ahí sentado y Susana Villarán, del solo hay registro fotográfico. Es vergonzoso, la señora se dio cuenta de la barbaridad que ha estado haciendo, que lo tuvo que hacer a puertas cerradas", señaló.

En tal sentido, el exregidor municipal nombró el caso de Linea Amarilla y señaló: "Había un peaje que ya existía, que era un bien público. Susana Villarán se la entrega a la empresa Línea Amarilla, que desarrolla el túnel debajo del río, pero le pidió a la empresa un parque lineal verde en el río Rímac y además compensaciones mucho más elevadas a los que habitaban en la margen izquierda del río, que no eran propietarios, sino concesionarios".

Villena cuestiona a abogada de Villarán

El exregidor de la Municipalidad de Lima, cuestionó lo manifestado por Merly Edquen, abogada de Susana Villarán, quien sostiene que su patrocinada no recibió ningún aporte de campaña. "Hay que desmintir a la abogada de la señora Susana Villarán (Merly Edquen) de que esto era un aporte de campaña, pues no es así", aseveró.

"La señora Villarán enfrenta cargos de colusión, entre otros y qué significa la colusión agravada, la señora era la concesionaria, es decir, ella y la Municipalidad de Lima tenían una serie de peajes en toda la ciudad y que lo fue concesionado a dos empresas", subrayó.

En tal sentido, indicó que "el peaje es un bien público". "Los tratos que tiene un concesionario con un concedente están regulados por la ley, yo no le puedo pedir un aporte de campaña a un concesionario mío prque evidentemente no sería un pedido. El aporte de campaña es un aporte voluntario que uno hace por un interés o lo que sea", añadió el exregidor municipal.

Así, el exregidor Jorge Villena afirmó que el contrato Rutas de Lima se firmó "a puertas cerradas" entre Susana Villarán y Jorge Barata.