Nuevo Aeropuerto Jorge Chávez no estaría listo para el 30 de marzo, afirma Paolo Benza

En diálogo con Exitosa, el periodista de "La Contra", Paolo Benza, aseguró que el Nuevo Aeropuerto Jorge Chávez no iniciará sus operaciones el 30 de marzo, puesto que aún presenta deficiencias en la torre de control y en los puentes de los bypasses.

En conversación con Pedro Paredes en 'Exitosa Perú', el comunicador aseguró que se está apresurando la inauguración del nuevo terminal, a pesar de que no han realizado las suficientes pruebas integrales.

"Están acelerando la entrada en operación del Nuevo Aeropuerto cuando ni siquiera se han realizado las suficientes pruebas integrales (...) No solo va a ser muy difícil llegar al Nuevo Aeropuerto, sino hay bombas de tiempo como Migraciones, al cual le han dado menos espacio a la sala de migraciones a comparación del aeropuerto actual", mencionó.

Asimismo, Paolo Benza cuestionó los accesos al Nuevo Aeropuerto Jorge Chávez y estimó que esta obra recién entraría en operaciones en junio de este año.

La presidenta del Consejo Directivo de Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán), Verónica Zambrano, detalló que las instalaciones del Nuevo Aeropuerto Jorge Chávez presentan un avance del 99.1% y precisó que el 0.9 % restante corresponde a trabajos de arquitectura, ajustes en el sistema contra incendios y pruebas integrales.

"Hemos identificado algunos sistemas que están incompletos, básicamente el sistema de detección de alarma contra incendios que es muy importante y que falta calibrar. Existen una serie de obras civiles que ya están culminada, pero que no cuenta con todo lo que vendría ser los acabados no que es la parte de arquitectura (...) La señalización no ha sido visible hasta ahora", dijo en Exitosa.