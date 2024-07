Línea 2 del Metro de Lima: López Aliaga exige pago de 500 mil dólares por cada día que demoren habilitar vías cerradas

El alcalde de la Municipalidad Metropolitana de Lima, Rafael López Aliaga, planteó a los gobernadores distritales la contratación de una consultora internacional para buscar reparaciones a la concesionaria por afectaciones de cierre de calles tras el inicio de obras de la Estación Central de la Línea 2.

Acompañado de cinco alcaldes de la ciudad de Lima, el alcalde se refirió a los demás burgomaestres para unirse y contratar el servicio que tendría como fin hacer un conteo de las horas hombre perdidas por los ciudadanos.

"Hagamos una demanda, porque no estamos incluidos en ese contrato de concesión, y contratemos a una consultora internacional para que cuantifique las horas hombre perdidas por los ciudadanos de Lima y para que cuantifique los negocios quebrados. Que nos diga cuánto vale, para pedir una reparación que debe ir en beneficio de los ciudadanos, a través de obras", señaló el también líder de Renovación Popular .

Durante el mismo pronunciamiento, Rafael López Aliaga instó al ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez Reyes, a cumplir con el acuerdo para que, de esta manera, la empresa concesionaria se vea obligada en concluir con las obras en 13 meses.

" Pedimos que por cada día de demora paguen 500.000 dólares . Si no son capaces de firmar, nos van a estafar. Lo que pedimos son 13 meses, ni un día más. Ministro , salga de su cueva y dé la cara, lo estoy llamando desde hace siete días", acotó.

Horas después de que Rafael López Aliaga hiciera increpancias contra el alto funcionario del Ministerio de Transportes, este contestó con un contundente mensaje.