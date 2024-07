Ministro de Transportes minimiza declaraciones de Rafael López Aliaga: "No le hacemos caso a ese tipo de tonterías"

12/07/2024 / Exitosa Noticias / Política

El ministro de Transportes, Raúl Pérez Reyes, respondió a las declaraciones que diera el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga. A su vez, advirtió que se reunirá con la autoridad edil el día 12 de julio, para zanjar situaciones respecto a la construcción de la Estación Central de la Línea 2.

La respuesta de Raúl Pérez Reyes

Horas después de las declaraciones del jefe de la Municipalidad de Lima, el titular de Transportes y Comunicaciones, durante una entrevista para un medio, alegó a que no caerá en este tipo de declaraciones marcadas por los calificativos. Del mismo modo, alertó que este tipo de actitudes son las que no permiten que se pueda concretar con una conversación.

"Ese tipo de declaraciones ratifican por qué no es posible tener un diálogo sin esos términos. Sin ninguna duda, no me voy a referir al alcalde en ninguna forma de ese tipo de expresiones. Así que, no voy a caer en ese juego de adjetivos que la verdad no corresponde. La idea es resolver problemas, no crear problemas", respondió el ministro para Canal N.

Del mismo modo, el miembro del Gabinete Gustavo Adrianzén no perdió la oportunidad para acotar que lo que necesita y quiere la población de Lima es que la discordancia se resuelva.

"Lo que quiere la ciudadanía es que resolvamos un problema, no que nos estemos peleando a través de los medios. Esas son cuestiones de actuaciones políticas que yo, no tengo interés de contestarle al alcalde [...] Ya fue suficiente con la amenaza que le hizo al viceministro diciendo que lo iba a meter preso. No le hacemos caso a ese tipo de tonterías ", concretó el ministro.

¿Qué dijo RLA?

Como es público, el burgomaestre de la comuna limeña alegó haber llamado al alto funcionario en reiteradas ocasiones y no haber obtenido una respuesta. Por tales motivos, aseveró no "no le da la cara" y puntualizó haber llamado hasta siete días diferentes al jefe del MTC.

"El ministro de Transportes no me da la cara, lo he llamado 7 días al señor (Raúl) Pérez Reyes. No es de hombres, no es de hombres tener reuniones de trabajo y después no dar la cara. Es una mala actitud. Así no se trabaja. Hay que dar la cara y ser responsable de los actos", acusó Rafael López Aliaga.

De esta manera se pudo conocer la respuesta del ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez Reyes en el marco de las discrepancias que le hiciere el alcalde de la ciudad de Lima, Rafael López Aliaga.