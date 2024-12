"Lo victimaron, esto es un homicidio claro": Congresista Zeballos sobre fallecimiento de Nilo Burga

El congresista de la República, Carlos Zeballos, se pronunció acerca del fallecimiento del presidente del directorio de Frigoinca, Nilo Burga, quien fue hallado sin vida en un hotel de Magdalena del Mar el pasado 25 de diciembre. Al respecto, el parlamentario indicó que se trataría de "un claro homicidio", por lo que las autoridades deben capturar a los responsables.

Asimismo, el legislador comentó que esclarecer el caso sería fundamental para entender la forma en la que operan los grupos de crimen organizado que, ante el riesgo de filtración de información, optan por asesinar a los involucrados a modo de silenciarlos.

Zeballos también se refirió sobre la ley que derogó la detención preliminar en caso de no flagrancia. Esta norma, aprobada por el Congreso y promulgada por el Ejecutivo, le arrebató a los órganos de persecución del delito una herramienta fundamental en su lucha contra el crimen organizado. Si bien el Parlamento restituyó -con mínimas modificaciones- la norma, la presidenta Dina Boluarte no ha promulgado la ley.

"El Congreso tiene gran responsabilidad de haber aprobado en su momento esta ley que ya no permite la detención preliminar en temas de no flagrancia. Ahora, bueno, nosotros nos hemos rectificado aprobando una derogación, pero hoy en manos del Ejecutivo, pese a que debió promulgarse inmediatamente porque es una norma necesaria, la presidenta Dina Boluarte no lo ha hecho", comentó.