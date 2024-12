Nilo Burga: Necropsia confirma que presidente de Frigoinca murió por heridas cortantes en la nuca y el pecho

La opinión pública se ha visto consternada en la noche de navidad luego de conocerse sobre la misteriosa muerte de Nilo Burga. El dueño y presidente de Frigoinca, empresa que venía siendo investigada por el caso 'Qali Warma', fue hallado sin vida al interior de un hotel en Magdalena por personal del servicio tras un presunto suicidio.

Con el correr de las horas y luego de varias versiones vertidas, el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses del Ministerio Público emitió el certificado de necropsia que revela las razones exactas del fallecimiento del empresario. Según este documento, difundido por La República, el hombre de 65 años perdió la vida por shock hipovolémico producido por heridas cortantes en la región cervical y punzopenetrantes en la caja toráxica.

Es decir, Nilo Burga murió por laceraciones infundadas por un arma blanca lo cual generó una pérdida importante de sangre quitándole la vida tras estas lesiones.

Necropsia de Nilo Burga confirma razones de su muerte.

Es importante precisar que el presidente de Frigoinca se encontraba seriamente involucrado en la investigación de la Fiscalía sobre el caso 'Qali Warma' tras ser el presidente del directorio de la empresa acusada de repartir conservas en mal estado a escolares beneficiarios del extinto programa.

Incluso, las primeras indagaciones señalan que esta causa podría alcanzar al actual vocero de la presidenta de la República, Fredy Hinojosa, quien fuera presidente del programa del Midis meses atrás.

En esa misma línea, Exitosa converso con el abogado del desaparecido presidente de Frigoinca, Felix Chero, quien reveló que su patrocinado dejó una carta de despedida a sus familiares antes de presuntamente quitarse la vida. El letrado también señaló que el empresario arrastraba problemas psicológicos en estas últimas semanas por lo que incluso comenzó a llevar tratamiento psicológico y psiquiátrico.

"Yo me he saludado con el día 24 (de diciembre) por Navidad. Me pidió que continúe apoyándolo en el tema de la asesoría legal. Quedamos en conversar para establecer detalles. Él siempre se sometió a la investigación, al llamado del Ministerio Público junto a su hijo Michael Burga, que también esta investigado", precisó.