Hace más de una semana que la presidenta Boluarte no restituye la detención preliminar

El Ejecutivo superó oficialmente la semana sin promulgar la Ley n.° 9733. Dicha norma propone la restitución de la detención preliminar en casos de no flagrancia, que fue derogada por el Congreso de la República en la segunda semana de diciembre, pero rápidamente repuesta debido a la inmensa crítica que los parlamentarios recibieron de parte de la ciudadanía.

Como se sabe, la Ley n.° 32181 fue objeto de polémicas en todo el país, debido a que le arrebató a los órganos de persecución de delitos una herramienta fundamental en la lucha contra el crimen. Tras su aprobación, ni la Policía Nacional del Perú (PNP) ni la Fiscalía de la Nación (FN) pueden solicitar detención preliminar para criminales que no hayan sido atrapados en pleno desarrollo del delito.

Si bien los legisladores restituyeron la norma derogada ante la crítica ciudadana -implementando una mínima modificación en el texto sustitutorio-, la presidenta de la República, Dina Boluarte, lleva más de una semana de demora en su promulgación. Peor aún, se acusa que la norma en vigencia beneficia a la mandataria.

La demora en la promulgación de la norma ha gatillado todo tipo de teorías y especulaciones: ¿el Ejecutivo no promulga la norma por un interés institucional? La semana pasada, Fredy Hinojosa, vocero de la jefa de Estado y exdirector del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma (PNAE Qali Warma), evitó su detención precisamente por la ley en vigencia.

Al respecto, la expresidenta del Parlamento, Mirtha Vásquez, precisó la conexión entre la demora en la promulgación de la norma y los evidentes intereses personales, deslizando la posibilidad de que Boluarte busca mantener la norma actual.

"¿Por qué la señora (Boluarte) no lo promulga? Porque justamente no le conviene a ella. Su vocero presidencial podría ir preso por todo lo que le han descubierto. A fin de protegerse y proteger a su gente, lo está demorando y vamos a ver si no lo observa", comentó en entrevista para Exitosa.