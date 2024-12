Luque sobre Nilo Burga: "Es una muerte misteriosa, casualmente cuando evidencian corrupción en Midis"

En diálogo con Exitosa, la congresista Ruth Luque se refirió a la muerte de Nilo Burga, dueño de Frigoinca vinculado al caso Qali Warma: "Es misteriosa, casualmente cuando se evidencian gravísimos actos de corrupción en el Midis".

El empresario falleció en circunstancias aún no esclarecidas, lo que ha provocado diversas especulaciones. Según las autoridades, se ha iniciado una investigación para determinar las causas de su muerte, aunque hasta el momento no se han revelado detalles concretos.

Nilo Burga era señalado como una figura clave en la investigación por presuntas irregularidades en los contratos otorgados por Qali Warma, programa emblemático del Midis encargado de brindar alimentación escolar a los más vulnerables.

"Me parece una muerte muy misteriosa, yo espero que la fiscalía llegue a fondo, para eso toda la ciencia forense que determinará si aquí hubo o no hubo un suicidio, de lo que está ventilando pareciera que no fuera un suicidio, pero eso lo tendrá que determinar las autoridades, pero me genera preocupación", afirmó Ruth Luque.