López Aliaga exige a vecinos de SMP pintar sus casas para 'levantar el espíritu': "No sean malos, hagan su parte"

Rafael López Aliaga volvió a dar que hablar en las últimas horas luego de unas penosas declaraciones tras presentar la renovación de una avenida principal en el cono norte. Fue en el distrito de San Martín de Porres donde el alcalde exigió a los vecinos pintar sus casas para 'levantar el espíritu'.

El criticado burgomaestre tomó la palabra en medio de una gran cantidad de público que se acercó hasta el lugar para ser parte de este evento. Ahí, la autoridad edil agradeció el cariño que recibió durante su visita, pero realizó un inusual pedido.

Casi por terminar su intervención, Rafael López Aliaga hizo una pausa en su discurso y pidió a los vecinos de esa zona de San Martín de Porres pintar las fachadas de sus casas por un tema estético y para levantar el espíritu.

"Me voy muy feliz, pero también les pido algo. La próxima vez quiero verlo pintado. Pónganle pintura, no sean malos. Hagan su parte, es que levanta el espíritu, la belleza, así me frieguen. Regreso, pero les pido que pinten del color que quieran, pero pinten. Estoy transmitiendo una filosofía fraterna", inició.

"Ahora van a decir que 'Porky' dice que para combatir a los choros hay que tirarles macetas por la cabeza; no he dicho eso. Las macetas que estoy trayendo son de un metro y medio de alto. Hablo de la belleza y me critican. Es cuestión de la autoestima personal. Esa casa también tiene que estar limpia, por lo menos, hay que limpiarla. Tenemos que tener autoestima como país, no somos menos que nadie. Es un tema vecinal", añadió.