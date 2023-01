Madre de Dios: Gobernador Luis Otsuka denuncia que agua potable en la región se acabaría en 3 días por bloqueos

18/01/2023 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡Alarmante! En entrevista con Exitosa, el gobernador de Madre de Dios, Luis Otsuka, denunció este miércoles que su región se vería afectada con la falta de agua potable debido a los bloqueos de carreteras ocasionados en el marco de las protestas.

"Nosotros no podemos estar pasando lo que estamos pasando. Ya no tenemos, por ejemplo, en estos momentos cloro", declaró en nuestro medio la autoridad regional, quien precisó que solo tienen capacidad para clorar el agua por "tres o cuatro días no más".

Durante el diálogo con Nicolás Lúcar para el programa 'Hablemos Claro', Otsuka Salazar informó que está realizando coordinaciones para poder tener agua clorada en Madre de Dios.

"Estas gestiones se están haciendo con el doctor Eduardo Salhuana [...] para que coordine con el ministro de Defensa, porque yo estoy hablando acá con el comandante de la Marina, creo que hay un vuelo y ahí se podrían traer esas nueve toneladas que se necesitan para clorar el agua", añadió.

De igual manera, advirtió que la interrupción de carreteras por parte de los manifestantes tiene diversas consecuencias, entre estas, el desabastecimiento de artículos de primera necesidad.

Tras ello, dijo que la situación se agrava porque está fuera del control de las autoridades regionales y locales. Por eso, dijo que el Gobierno de la presidenta Dina Boluarte y el Congreso de la República deben encontrar soluciones al conflicto.

"Yo creo que los gobernadores a nivel nacional (y) alcaldes, escapa de su control esto. Yo creo que el Gobierno central debe tomar las acciones de inmediato, con el Congreso, para poder definir (soluciones) [...] Esto se agrava más porque nosotros, como autoridades acá, en verdad escapa ya de nuestro control", manifestó.

En esa línea, Luis Otsuka señaló que los miembros del Poder Ejecutivo y Legislativo deben resolver los problemas del país a la brevedad posible.

"Aquí las cosas son máximo días en la cual debe solucionarse ya, porque no podemos vivir secuestrados por personas que están tomando carreteras", precisó en Exitosa.

Mira la entrevista completa