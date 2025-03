Madre pide ayuda por su hijo hospitalizado con problemas cardíacos: "Puede tener una muerte súbita"

En diálogo con "Exitosa Te Escucha", una madre de familia identificada como Vanessa Baltodano pidió que su menor hijo de 7 años sea trasladado con suma urgencia desde el Hospital Nacional Sergio Bernales en Comas al Hospital del Niño en Breña, por padecer arritmia cardíaca.

El llamado se debe a que el nosocomio ubicado en Lima Norte no cuenta con un cardiólogo pediátrico, lo que pone en riesgo su vida. "Los médicos me dijeron que si la frecuencia cardíaca de mi hijo vuelve a subir le puede dar un paro cardíaco, dándole una muerte súbita", señaló la madre de familia, tras recibir la sugerencia del personal médico del hospital.

La madre de familia criticó que su menor hijo recién sea diagnosticado con arritmia cardíaca, a pesar de que, fue sometido a diversos exámenes clínicos desde que nació.

"Hace un rato, he pasado con el médico de turno y ha visto la placa del 2019 y me dice que sí ha crecido el corazón, pero no es tan notorio. Me hubieran avisado y yo hubiera avanzado", denunció.