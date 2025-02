Bebé que cayó de incubadora fue operada: Madre denuncia mal diagnóstico en hospital Sergio Bernales

Julissa Vargas, madre de la bebé que cayó de una incubadora en el Hospital Sergio Bernales de Comas, denunció un mal diagnóstico del nosocomio, por lo cual, la Fiscalía inició una investigación preliminar por el delito de lesiones culposas en agravio de la menor.

En entrevista exclusiva a Exitosa, Julissa Vargas denunció que su bebé, de apenas 16 días de nacida, cayó el pasado 6 de febrero de una incubadora en el área de neonatología del hospital para recibir tratamiento, generándole graves lesiones por un traumatismo encefalocraneano y hematomas.

Ante la denuncia por presunta negligencia por parte del personal médico, el director del nosocomio, César Baltazar Mateo, hace unos días, indicaba a la prensa que la menor mejoraba considerablemente y no presentaba hemorragias. Sin embargo, ello no habría sido correcto. Incluso aseveró que la responsabilidad sería del área técnica de enfermería.

La madre solicitó el traslado de la bebé a otro centro de salud, por lo cual, fue llevada al Hospital del Niño de San Borja y fue allí donde determinaron que la pequeña recién nacida debía ser operada de emergencia porque sí presentaba una hemorragia cerebral.

En el marco de este indignante caso, la fiscal adjunta Gabriela Pantaleón Valencia dispuso que la investigación preliminar se desarrolle en colaboración con la Dirincri-PNP y se realice la inspección técnico policial en el área de neonatología del hospital Sergio Bernales.

Asimismo, el Ministerio Público solicitó se recabe la historia clínica de la menor y el informe detallado del personal que labora en las áreas bajo investigación.

Tras algunas primeras diligencias dentro del centro médico, la fiscal adjunta Katia Yaringaño informó que se recorrieron las instalaciones y se pudo identificar que en el área de neonatología se encontraron incubadoras inoperativas.

Julissa Vargas, madre de la bebé, exigió justicia y pidió la intervención del Ministerio de Salud (Minsa) y del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) para garantizar la atención médica de su hija.

"No salió nadie a decirme que me apoyarán, solo vino la Defensoría del Pueblo para decirme cómo actuarán en el tema penal, porque ellos no pueden entrar", declaró en un primer momento la mujer preocupada por el bienestar de su bebé.