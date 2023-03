Makanaky: Gobierno Regional del Callao no renovará con Jonathan Maicelo tras entrevista a tiktoker que confesó violación sexual

28/03/2023 / Exitosa Noticias / Actualidad

Las recientes declaraciones de Einer Gilbert Alva León, conocido como Makanaky, continúan alarmando a la población y entidades. Tras pronunciamientos de la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de la Mujer y diversas figuras públicas, el Gobierno Regional (GORE) del Callao también mostró su rechazo. La institución anunció que no renovará contrato con el boxeador Jonathan Maicelo tras "normalizar declaraciones" de tiktoker.

El GORE del Callao utilizó sus redes sociales para compartir un comunicado en el que expone su posición frente a la confesa agresión sexual que realizó Makanaky durante su etapa escolar. En ese sentido, expresó su rechazo a cualquier instigación del delito de violación o su normalización y señaló la cuestionable actitud del entrevistador Jonathan Maicelo.

La institución indicó que, "lejos de condenar el ataque", el boxeador normalizó lo contado por el tiktoker. Por ello comunicaron que han decidido que no renovarán el contrato que tenían con él para fomentar el deporte en la región Callao.

Gobierno Regional del Callao emite comunicado

Institución mostró su rechazó a las declaraciones de Makanaky y comunicó decisión de no renovar contrato con el boxeador Jonathan Maicelo.

¿Qué dijo Makanaky?

En la última entrevista del programa "Cha' Kalato" de Jonathan Maicelo publicado en Youtube, el tiktoker Einer Alva León "Makanaky" contó cómo fue el inicio de su vida sexual a sus 15 años. La audiencia se sintió indignada tras enterarse que el polémico creador de contenido forzó a una menor a tener relaciones sexuales con él.

"Fue a los 15 años, con una chibola. (Mis amigos) Me dijeron: '¿Quieres debutar?, pero ella no quiere, a la fuerza lo vamos a hacer'. No quiso dejarse y mis amigos, como son 'fríos', la cogieron (...). No ha sido una violación, no sé. Nada, yo no he violado, mis amigos me dijeron porque ellos son 'fríos de fríos'", contó Makanaky.

Jonathan Maicelo se mostró sorprendido con lo contado y le cuestionó si se trataría de una violación, pero el tiktoker intentó justificarse indicando que fue idea de sus compañeros de colegio.

"No nada, la joven al final quiso. Han pasado años. Incluso me saludo con ella. Eran chiboladas", mencionó.

Confesión de Makanaky

Tiktoker Makanaky confesó que junto a sus amigos forzaron a una menor a tener relaciones sexuales con él.

El rechazo a las declaraciones del creador de contenido "Makanaky" se esta haciendo notar a través de las redes sociales, en donde los cibernautas instan a las autoridades a atender el caso.