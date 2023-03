Makanaky se pronuncia tras confesión de violación: "Fue una broma, todo fue armado"

Einer Gilbert Alva León, también conocido como 'Makanaky, la realeza' en redes sociales, confesó abiertamente que participó de una violación grupal cuando era adolescente. Su repudiable revelación hizo que miles se indignaran y lo criticaran. Por ello, salió a pedir disculpas en sus redes sociales. Incluso, dijo que todo era parte de una broma.

La Defensoría del Pueblo y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables pidieron a la Fiscalía investigar a Makanaky por participar en presunta violación sexual. Ante ello, el creador de contenidos se pronunció en su cuenta de Instagram y, en un extenso video, intentó justificar la razón de sus declaraciones.

A pesar de su confesión de violación, el creador de contenidos sostuvo que los medios de comunicación están transgiversando la información y ello perjudica su imagen.

"Están que inventan cosas que no son y la verdad que eso me perjudica, no vendan morbo porque solamente me perjudica y yo no quiero que la gente hable mal de mí. Prensa no sean así, yo quiero a todos por igual", añadió.